Polizei Düren

POL-DN: Auf frischer Tat gestellt

Düren (ots)

Die Beamten der Polizeiwache Düren konnten in der Nacht von Samstag auf Sonntag erfolgreich zwei Einbrecher stellen. Die Leitstelle der Polizei wurde gegen 02:50 Uhr über eine Sicherheitsfirma bezüglich eines Einbruchs in eine Gaststätte am Dürener Badesee informiert. Anhand der dortigen Videoaufzeichnungen stellte die Sicherheitsfirma eine Person im Objekt fest und löste daraufhin die Nebelanlage aus. Die verständigten Streifenwagenbesatzungen konnte bei Eintreffen zwei männliche Personen wahrnehmen, welche bei Erblicken der Beamten die Flucht ergriffen. Nach kurzer Nacheile wurden beide Personen festgenommen. Im Rahmen von weiteren Maßnahmen vor Ort konnte Einbruchswerkzeug als Beweismittel sichergestellt werden. Gegen beide Personen lagen darüber hinaus noch Haftbefehle vor.

