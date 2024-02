POL-DN: Betrügerische E-Mails im Namen der Polizei im Umlauf

Aldenhoven (ots) - In Freialdenhoven wurde in der Nacht von Mittwoch (21.02.2024) auf Donnerstag (22.02.2024) ein Pkw aus einer Auffahrt entwendet, der später verunfallt in den Niederlanden aufgefunden wurde. Außerdem gab es kurze Zeit vorher einen versuchten Kfz-Diebstahl. Beide Vorgänge wurden auf Video aufgezeichnet. In der Straße Im Hühnerkamp in Freialdenhoven wurde gegen 01:30 Uhr ein Pkw aus einer Auffahrt ...

