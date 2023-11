Polizei Hamburg

POL-HH: 231129-1 Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer in Hamburg-St. Pauli - Zeugen gesucht

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 28.11.2023, 17:18 Uhr

Unfallort: Hamburg-St. Pauli, Feldstraße

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-St. Pauli ist am gestrigen späten Nachmittag ein 63-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen parkte eine 26-jährige Fahrerin eines Mercedes in der Feldstraße aus einer Parklücke aus, befuhr kurzzeitig die Busspur in Richtung Glacischaussee und versuchte dann zu wenden. Hierbei stieß sie mit dem in gleiche Richtung fahrenden 63-Jährigen zusammen, welcher durch den Unfall schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer nach Erstversorgung unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Sein Zustand ist stabil.

Beamte des Verkehrsunfalldienstes Innenstadt/West (VD 2) übernahmen vor Ort die Unfallaufnahme, die Feldstraße wurde für die Dauer der Maßnahmen bis 18:35 Uhr komplett gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen führen jetzt die Verkehrsermittler der VD 2.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

