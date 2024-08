Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Frontalzusammenstoß mit hohem Sachschaden und leicht Verletzten am 10.08.2024 | L 3145 Alsfeld - Willingshausen

Alsfeld (ots)

Am Samstag, den 10.08.2024, 05:58 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Schwalmstadt die L 3145 aus Alsfeld kommend in Fahrtrichtung Willingshausen. Ausgangs einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrspur und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug einer Familie aus Neustadt zusammen. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Höhe von ca. 26.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten musste die Strecke kurzzeitig gesperrt werden. Die drei Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt, musste jedoch zur weiteren Behandlung durch einen RTW in ein umliegendes Klinikum verbracht werden. In der Angelegenheit hat die Polizeistation Alsfeld die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell