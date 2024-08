Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zimmerbrand in Heringen

Bad Hersfeld (ots)

Am Morgen des 10.08.2024 kam es in einem Mehrfamilienhaus in Heringen zu einem Zimmerbrand. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht und somit eine Ausbreitung verhindert werden. Durch den Brand erlitten drei Personen eine Rauchgasvergiftung und mussten ärztlich versorgt werden. Derzeit wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 EUR. Vor Ort waren neben der Polizei ca. 35 Rettungskräfte der Feuerwehren aus Heringen und Widdershausen sowie 3 Rettungswagenbesatzungen im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

