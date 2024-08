Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erneut Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Fulda (ots)

Am Samstag, 10.08.2024, verletzte sich gegen 15:00 Uhr ein 89-jähriger Zweiradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Olympiastraße in Fulda. Der Senior war mit einem Pedelec auf dem Geh-/Radweg in Richtung Johannesberg unterwegs. Der 70-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes mit Anhänger fuhr parallel zum Radfahrer auf der Fahbahn und bog nach rechts auf einen Parkplatz ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Radfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen und stürzte dabei. Er wurde leicht verletzt, am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

