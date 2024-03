POL-PDNR: Personenkontrolle führt zum Fund von Betäubungsmitteln

Neuwied (ots) - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen Vermutlich in der Nacht von Sonntag, dem 10.03.2024 auf Montag kam es in mehreren Straßenzügen Neuwieds zu insgesamt sechs Sachbeschädigungen an ordnungsgemäß, geparkten Fahrzeugen. Tatorte waren hierbei die Wiedbachstraße, Gladbacher Straße, Am Hammergraben und die Straße Im Römerkastell. An den betroffenen Fahrzeugen wurden teils Reifen, Lack oder ...

