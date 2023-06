Freiwillige Feuerwehr Olfen

FW Olfen: Verkehrsunfall in Olfen-Vinnum fordert zwei Verletzte, einer davon schwer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Olfen-Vinnum, Borker Landweg 29.06.2023, 16:16 Uhr (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr Olfen mit den Löschzügen Olfen und Vinnum zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Die ersten Kräfte sahen zwei verunfallte, stark deformierte PKW. Ein Fahrzeug, ein Suzuki Ignes lag abseits der Fahrbahn auf der Fahrerseite in einem Vorgarten. Dessen Insasse hatte sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zugezogen und war in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Der Fahrer des zweiten Fahrzeuges, einem Peugeot, verletzte sich bei dem Unfall leicht und hatte das Fahrzeug bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. Der Suzuki wurde durch die Feuerwehr Olfen gesichert und ein Zugang zum Patienten hergestellt. Nach medizinischer Versorgung wurde er aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Beide Patienten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zum Unfallhergang kann die Feuerwehr keine Angaben machen und verweist an die polizeilichen Ermittlungen. Die Feuerwehr Olfen war mit den Löschzügen Olfen und Vinnum, vier Rettungswagen aus Olfen, Lüdinghausen und Lünen, einem Notarzteinsatzfahrzeug aus Lüdinghausen sowie dem Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen für rund drei Stunden im Einsatz.(cr)

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olfen, übermittelt durch news aktuell