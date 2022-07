Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt- Riedbahn: Gekipptes Fenster lockt Kriminellen an

Täter erbeutet Geld aus Handtasche

Weiterstadt (ots)

Ein gekipptes Küchenfenster hat am Samstag (9.7.) in der Zeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr einen Kriminellen angelockt. Der noch unbekannte Täter öffnete das Fenster zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wiesenstraße, stieg in die Räume ein und schnappte sich dort Geld aus einer Handtasche. Mit seiner Beute flüchtete er. Wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls hat die Darmstädter Kripo (K21/22) die weiteren Ermittlungen übernommen. Alle Hinweise von Zeugen werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell