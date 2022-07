Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Kiosk im Visier Krimineller

1000 Euro Schaden nach versuchtem Einbruch

Darmstadt (ots)

Rund 1000 Euro Schaden haben bislang noch unbekannte Täter bei dem kriminellen Vorhaben, in einen Kiosk in der Bessunger Straße einzubrechen, verursacht. Am Samstag (9.7.) gegen 11.30 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt worden, die offenbar versucht hatten, das Fenster des Verkaufsraums gewaltsam zu öffnen. Der Versuch missglückte und die Kriminellen flüchteten. Der Tatzeitraum dürfte ersten Erkenntnissen zufolge bis zum Samstag (18.6.) zurückreichen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

