POL-OG: Baden-Baden - Sachbeschädigung an mehreren Autos

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigte nach derzeitigen Erkenntnissen ein 31-Jähriger in der Lichtentaler Straße sieben ordnungsgemäß geparkte Pkw und einen Roller. Der Mann fiel Zeugen auf, weil er kurz vor 0 Uhr gegen die Außenspiegel der Fahrzeuge trat. Daraufhin entfernte er sich offenbar von der Örtlichkeit in Richtung Augustaplatz und stieg an der dortigen Haltestelle in einen Bus. Zeugen folgten dem Bus mit ihren Pkw und konnten den Mann an einer Haltestelle aufhalten bis die Polizei eintraf. Die Beamten des Polizeireviers Bühl nahmen den mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund drei Promille. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unerkannt. Den Mann erwartet eine Starfanzeige. Zeugen, die ebenfalls durch das Verhalten des Randalierers geschädigt wurden, können sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 melden. /st

