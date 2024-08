Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach /Unterharmersbach - Polizeieinsatz - Update 10.30 Uhr

Offenburg (ots)

Aufgrund des psychischen Ausnahmezustands eines Mannes waren am frühen Donnerstagmorgen mehrere Polizeistreifen im Einsatz. Ein Mann fiel kurz nach 7 Uhr durch sein aggressives Verhalten zunächst in der Hauptstraße Richtung Unterharmersbach auf, indem er nach Angaben eines Anrufers randalierte und Personen bedroht haben soll. Danach sei er in Richtung Unterharmersbach weggelaufen. Kurze Zeit später wurde der psychisch Auffällige auf dem Dach eines Zweifamilienhauses gesichtet, bewaffnet mit einem Messer. Das Haus sowie die nähere Umgebung wurde von den eingetroffenen Einsatzkräften umstellt und versucht mit dem Mann, der sich inzwischen im Obergeschoß aufhielt, Kontakt aufzunehmen, was bislang ohne Erfolg war. Zur Unterstützung wurden polizeiliche Spezialkräfte hinzugezogen. Aktuell beschränkt sich der Einsatzraum auf das Haus im Tannenweg, wo sich der psychisch Auffällige nach derzeitigem Stand alleine aufhält. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Gefährdung anderer Personen.

Mobile Pressestelle: Gräbenreute/Tannenweg

/ks

/ks

