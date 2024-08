Kehl, Goldscheuer (ots) - Der Versuch, einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in der Römerstraße gewaltsam zu öffnen, ist in den frühen Morgenstunden des Mittwochs gescheitert. Nach bisherigen Feststellungen sind mehrere Unbekannte zwischen 2:30 Uhr und 5:40 Uhr über das Dach des Centers in den Ausgaberaum des Geldautomaten eingestiegen und versuchten mit ...

mehr