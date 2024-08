Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Aufbruch von Geldausgabeautomat gescheitert, Hinweise erbeten

Kehl, Goldscheuer (ots)

Der Versuch, einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in der Römerstraße gewaltsam zu öffnen, ist in den frühen Morgenstunden des Mittwochs gescheitert. Nach bisherigen Feststellungen sind mehrere Unbekannte zwischen 2:30 Uhr und 5:40 Uhr über das Dach des Centers in den Ausgaberaum des Geldautomaten eingestiegen und versuchten mit entsprechendem Werkzeug an Bargeld zu gelangen. Aus noch unklaren Gründen haben die Kriminellen ihr Vorhaben abgebrochen und sind geflüchtet. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen und werten Spuren aus. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die auch möglicherweise vor dem genannten Tatzeitraum aufgefallen sind, werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegengenommen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell