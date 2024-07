Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Verkehrsunfall auf der BAB 1

Gevelsberg (ots)

Gevelsberg, den 06.07.2024 - Am Samstag Vormittag wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert. Bei dem Unfall waren vier PKW beteiligt, die auf der linken und rechten Fahrspur sowie auf dem Standstreifen zum Stehen kamen. Sechs Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Vier von ihnen mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Während des Einsatzes wurde die Autobahn 1 in Zusammenarbeit mit der Autobahnpolizei vollständig gesperrt. Die Feuerwehr klemmte die Batterien der verunfallten Fahrzeuge ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Zusätzlich wurde bei einem Hybridfahrzeug das Hochvoltsystem deaktiviert, um mögliche Gefahren zu beseitigen. Nach Abschluss der Rettungsarbeiten wurde die Unfallstelle an die Autobahnpolizei übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr Gevelsberg dauerte etwa 80 Minuten. Vor Ort waren der Hilfeleistungszug der Hauptwache, der Löschzug 2 sowie die IUK-Einheit mit insgesamt etwa 30 Einsatzkräften im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Wache am Haufer Bahnhof durch den Löschzug 1 besetzt.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell