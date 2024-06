Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Carsharing-Fahrzeuge im Visier von Autodieben

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend, zwischen 20:45 Uhr und 21 Uhr, haben sich zwei Unbekannte unerlaubt Zugang zu zwei Carsharing-Fahrzeugen verschafft. In diesem Zuge wurde in der Bielefelder Straße ein weißer SUV der Marke Ford (Modell: Kuga) sowie in der Münsterstraße ein schwarzer VW (Modell:ID3) entwendet. An beiden Fahrzeugen befand sich eine rote Werbeaufschrift. Da es sich bei den entwendeten Fahrzeugen um Carsharing- Fahrzeuge handelt, konnten diese bereits geortet und gefunden werden. Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05421/931280.

