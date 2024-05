POL Schwaben Nord: Fahrrad gestohlen

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Montag (06.05.2024) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zirbelstraße. Gegen 17.30 Uhr meldete ein Anwohner der Polizei den Unbekannten, der sich offenbar unrechtmäßig in der Wohnung befand. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - ca. 25 Jahre, 170cm, dunkelblaue Jeans, dunkler Hoodie mit ...

