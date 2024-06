FW-EN: Gemeldeter Brand in einem Hochhaus

Gevelsberg (ots) - Am gestrigen Freitag wurden die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg zu insgesamt 5 Einsätzen gerufen. Gleich am Morgen wurde auf dem Gelände der Hauptwache am alten Bahnhof Haufe ein verletzter Vogel gefunden. Er wurde einer Tierarztpraxis zugeführt, konnte aber später wieder in Freiheit entlassen werden. Über den Tag verteilt wurden zwei Ölspuren in den Straßen Am Kotten und Am ...

