Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Mehrere Kleineinsätze und ein Schwelbrand

Gevelsberg (ots)

Am gestrigen Freitag wurden die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg zu insgesamt 5 Einsätzen gerufen. Gleich am Morgen wurde auf dem Gelände der Hauptwache am alten Bahnhof Haufe ein verletzter Vogel gefunden. Er wurde einer Tierarztpraxis zugeführt, konnte aber später wieder in Freiheit entlassen werden. Über den Tag verteilt wurden zwei Ölspuren in den Straßen Am Kotten und Am Ennepebogen abgestreut und ein Gullydeckel am Ochsenkamp, der durch aufsteigendes Wasser nach starkem Regenfall aus seiner Position gehoben wurde, wieder eingesetzt. Am frühen Abend wurde die Feuerwehr aufgrund einer Rauchentwicklung aus einem Dachbereich einer leerstehenden Industriebrache in die Mühlenstr. gerufen. Es stellte sich heraus, daß sich im Erdgeschoss ein Schwelbrand in einem Zeitungshaufen entwickelte und dadurch das Gesamtgebäude verraucht war. Der Brand konnte schnell abgelöscht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude mittels Lüfter entraucht und der Polizei zu Ermittlungszwecken übergeben. Die Feuerwehr konnte ihren Einsatz nach gut einer Stunde beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell