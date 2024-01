Heinsberg-Grebben (ots) - Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch die Terrassentür in ein Wohnhaus an der Albert-Schweitzer-Straße ein. Dort durchwühlten sie ein Zimmer und stahlen mehrere Uhren. Was die Täter sonst noch entwendeten, wird zurzeit ermittelt. Die Tat wurde zwischen 9 Uhr am 30. Dezember (Samstag) und 19 Uhr am 1. Januar (Montag) begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

