Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Häuser besprüht und mit Farbbeuteln beworfen (Korrektur Meldungsort)

Bleicherode (ots)

Unbekannte hatten in der Nacht zu Mittwoch in Bleicherode die Fassade eines Hauses in der Hauptstraße mit mehreren Farbbeuteln beworfen. Außerdem wurde auf dem Tor Sprühfarbe aufgebracht. Auch in der unweit entfernten Kirchstraße wurde eine Hausfassade besprüht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und konnte einige zurückgelassene Farbbeutel sicherstellen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0002053

