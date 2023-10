Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Dortmund: Streifenwagen an Verkehrsunfall beteiligt

Recklinghausen (ots)

An der Stadtgrenze Castrop-Rauxel/Dortmund sind heute Mittag an der Kreuzung Königshalt/Richterstraße ein Streifenwagen und ein Auto zusammengestoßen. Eine 62-jährige Autofahrerin aus Lünen sowie zwei Polizisten wurden bei dem Unfall verletzt. Die Autofahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden, die Polizisten blieben dienstfähig. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Streifenwagen der Dortmunder Polizei auf einer Einsatzfahrt - Martinshorn und Blaulicht waren eingeschaltet. Gegen 12.30 Uhr wollten die Kollegen an der Kreuzung Richterstraße/Königshalt abbiegen und stießen dabei mit der Autofahrerin zusammen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 65.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei Recklinghausen zum Unfall dauern an.

Hinweis: Der Verletzungsgrad der Autofahrerin ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Sie wurde vermutlich schwer verletzt.

