POL-RE: Bottrop: Schwerverletzte Fußgängerin bei Unfall

Recklinghausen (ots) - Unbekannte haben sich am Mittwochvormittag zunächst telefonisch bei einem 86-Jährigen aus Recklinghausen gemeldet. Am Telefon erzählte ein angeblicher Polizeibeamter von einem Einbruch in der Nähe, an der Wohnanschrift des 86-Jährigen habe es eine Festnahme gegeben, weitere Tatverdächtige seien aber noch flüchtig. Gleichzeitig erklärte ...

mehr