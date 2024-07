Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebin nach Tat vorläufig festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag (11.07.) beobachtete ein Ladendetektiv in einer Drogerie in der Elberfelder Straße, wie zwei Frauen gegen 11.35 Uhr mehrere Kosmetikgegenstände entwendeten. Die 21-Jährige und die 32-Jährige nahmen sich zuerst mehrere Artikel aus der Auslage und gingen mit der Ware in den hinteren Teil des Geschäfts. Dort versteckten sie die Gegenstände in ihren Dekolletés und verließen den Laden ohne zu bezahlen. Außerhalb der Drogerie beobachtete der Ladendetektiv, wie die beiden Frauen mehrere Gegenstände in eine mitgeführte Tasche legten. Danach verständigte er die Polizei. Das Diebesgut wurde dem Ladendetektiv übergeben. Aufgrund bestehender Haftgründe nahmen die Beamten die 32-Jährige vorläufig fest. (qua)

