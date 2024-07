Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge sieht, wie Minderjähriger ein Auto in einem Hinterhof umparkt

Hagen-Mitte (ots)

Als ein Mann am Donnerstag (11.07.) gegen 14.10 Uhr sah, wie ein Minderjähriger in einem Hinterhof auf der Konkordiastraße mit einem Auto fuhr, verständigte der Zeuge umgehend die Polizei. Der Mann gab an gesehen zu haben, wie der 14-Jährige den Seat in Bewegung setzte und umparkte - er fertigte Fotos von der Situation als Beweis an. Anschließend sprach er den Jugendlichen an. Der Junge habe trotz der Bilder sofort behauptet nicht gefahren zu sein und sei sehr laut geworden. Auch als der Vater des Jugendlichen hinzukam, habe sich die Situation nicht beruhigt und beide seien uneinsichtig gewesen. Anschließend entfernten sich Vater und Sohn. Polizisten suchten anschließend die Wohnanschrift des Halters auf. Dort trafen sie auf den 14-Jährigen und seinen Vater. Beide zeigten sich weiter uneinsichtig und stritten ab, dass der Minderjährige mit dem Auto gefahren sei. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

