Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.09.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Vor Polizei geflüchtet - Mann unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein 20-Jähriger leistete sich am Mittwochabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei und kollidierte dabei mit einem Streifenwagen, einem Baum und einem Poller in Öhringen. Der junge Mann war gegen 23 Uhr mit seinem Opel Meriva unterwegs und wendete beim Erkennen der Polizei seinen Pkw in der Nähe des Campingplatzes in Buchhorn. Dadurch versuchte er sich wohl einer Kontrolle zu entziehen. Auf seiner Fahrt ignorierte er die Anhaltesignale der Polizei und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Landesstraße 1050 in Richtung Heuberg, über Pfedelbach bis nach Öhringen. Dabei wurde er unter Benutzung von Sonder- und Wegerechten durch zwei Streifenwagen verfolgt. Auf seiner Flucht missachtete er außerdem mehrere rote Ampeln und es kam beinahe zu einer Kollision mit einem der Streifenwagen. Der 20-Jährige fuhr innerorts bis zu 110 km/h. Außerdem wurde durch die Fahrweise des Mannes ein Fußgänger im Bereich der Herrenwiese gefährdet. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden. Im Bereich der Möhriger Straße konnte einer der Streifenwagen den Opel überholen und sich vor diesem postieren. Der 20-Jährige versuchte über einen Fußgängerweg daran vorbeizufahren, streifte das Dienstfahrzeug sowie einen Baum und fuhr frontal auf einen Betonpoller, der aus dem Sockel gerissen wurde und sich unter dem Auto verkeilte. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Anschließend konnte der Mann durch die Beamten aus seinem Pkw geholt und festgenommen werden. Dabei leistete er Widerstand. Bei der Kontrolle des 20-Jährigen ergaben sich Hinweise auf einen Einfluss durch Betäubungsmittel. In seinem Opel befanden sich zwei Cannabispflanzen sowie Konsumutensilien. Er ist außerdem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Da nicht klar ist wem das Fahrzeug gehört und ob es unbefugt in Gebrauch genommen wurde, wurde es beschlagnahmt. Die Beamten brachten den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus und er musste anschließend die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Die Ermittlungen dauern an.

Öhringen: Einbruch in Restaurant

Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch in das Restaurant beim Reitverein Öhringen in Cappel ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 19 Uhr am Dienstag und 15 Uhr am Mittwoch Zutritt zu dem Gebäude in der Hornbergstraße. Im Inneren öffneten sie mehrere Schubladen und Kühlschränke. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder zu Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Neuenstein: Zwei Verletzte und 26.000 Euro Schaden

Zwei Pkws kollidierten am Mittwochnachmittag in Neuenstein. Der 27-jährige Fahrer eines VW Golf war gegen 16 Uhr auf der Max-Eyth-Straße in Richtung Robert-Bosch-Straße unterwegs. An der Kreuzung der beiden Straßen bog er links ab und übersah dabei vermutlich eine 27 Jahre alte Frau mit ihrem BMW, die auf der Robert-Bosch-Straße in Richtung Öhringer Straße fuhr. Es kam zur Kollision, bei der die beiden Fahrer leicht verletzt und anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 26.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell