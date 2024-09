Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.09.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Elztal-Neckarburken: Mann durch Garagendach gebrochen

Ein 60-Jähriger musste am Mittwochvormittag nach einem Unfall in Elztal-Neckarburken in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte gegen 10.30 Uhr das Dach seiner Garage in der Bahnhofstraße betreten als eine Platte unter ihm zusammenbrach. Der 60-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Obrigheim: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Auf einem Freizeitgrundstück am Neckar bei Obrigheim zündeten Unbekannte am Dienstagnachmittag einen aufgestellten Pavillon an. Der oder die Täter begaben sich zu dem frei zugänglichen Grundstück im Gewann "Untere lange Helden" und entzündeten dort den Pavillon. Zeugen entdeckten die Flammen gegen 15.40 Uhr und informierten die Einsatzkräfte. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

