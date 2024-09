Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.09.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Versuchter Raubüberfall auf Spielcasino

Am späten Mittwochabend versuchte ein bislang Unbekannter ein Casino in Heilbronn auszurauben. Der Mann betrat gegen 23.45 Uhr die Räumlichkeiten in der Wilhelmstraße und forderte unter Vorhalt eines Messers von einer Angestellten die Herausgabe von Geld. Die Frau betätigte jedoch stattdessen sofort den Alarmknopf, woraufhin der Täter ohne Beute das Casino verließ und in Richtung Werderstraße flüchtete. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Männlich - Ca. 1,80-1,85 Meter groß - Kräftige Statur - Maskiert - Dunkler Kapuzenpullover mit weißem Muster am Bauch - Dunkle Hose - Weiße Turnschuhe mit dunklem Muster an der Seite Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Ittlingen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Am Mittwochvormittag drangen bislang Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Ittlingen ein. Gegen 11.15 Uhr bemerkte eine aufmerksame Nachbarin, dass aus dem Haus in der Sägmühlstraße Klopf und Schleifgeräusche drangen. Als sie nachschaute, stellte sie zudem ein Loch in der Glasfront der Haustüre fest. Da die Täter die Frau vermutlich bemerkten, konnte sie noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Es wird vermutet, dass es sich um mindesten zwei männliche Personen gehandelt hat. Einer der beiden hatte dunkle Augen und trug etwas Schwarzes auf dem Kopf. Bei der Nachschau im Haus konnte ein aufgesägter Tresor festgestellt werden. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Obersulm: Angelschnur über Seerundweg gespannt - Zeugen gesucht

Nachdem ein bislang Unbekannter eine Angelschnur über den Seerundweg in Obersulm-Weiler gespannt hat, sucht die Polizei Zeugen. Am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr war eine Spaziergängerin mit ihrem Kinderwagen auf dem Rundweg in der Verlängerung der Seestraße unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung zum Nonnenbachsee stieß sie plötzlich gegen die Schnur. Dieser war in etwa 60 cm Höhe über den Weg gespannt. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Der Polizeiposten Obersulm hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bitte Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07130 4009370 zu melden.

A81/Großbottwar: Verkehrsunfall bei Aquaplaning

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim ein Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Pkw-Lenkerin kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Aquaplaning ins Schleudern. Ihr Fahrzeug rutschte zunächst gegen die Mittelschutzplanke, schleuderte über alle Fahrspuren und landete schließlich im Graben neben der Fahrbahn. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt.

A6/Heilbronn: Frau nach Unfall schwerverletzt

Am Mittwochmorgen kam es auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untereisesheim und Bad Rappenau zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein Lkw-Fahrer zog gegen 7.30 Uhr beim Überholen eines anderen Lkws, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, auf die mittlere Fahrspur. Eine herannahende Pkw-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, verlor hierdurch jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit zwei Lkw sowie einer Betonschutzwand. Die 45-jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw wurde völlig zerstört und musste abgeschleppt werden. An den Lkw entstanden Schäden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell