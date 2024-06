Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall verursacht und weggefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 08.06.2024; 11:14 Uhr

Am Samstagvormittag, den 08.06.2024, beobachtete ein Zeuge in der Straße Auf dem Steinwege, wie eine 46jährige Pkw-Fahrerin rückwärts mit ihrem Fahrzeug aus einer Parklücke im Bereich der Münsterkirche herausfuhr. Dabei touchierte die aus Lauenberg stammende Fahrerin einen hinter ihr, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw einer 55jährigen Einbeckerin und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca.1000,- Euro. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Schaden zu kümmern, bzw. die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen, setzte die Frau ihre Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

