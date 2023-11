Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.11.2023

Wolfenbüttel (ots)

Trickbetrüger erneut erfolgreich

Sickte, Panneweg, 29.11.23, 15:40 Uhr

In Sickte ist es am Mittwochnachmittag erneut zu einem Betrug durch "falsche Polizeibeamte" gekommen. Ein männlicher Anrufer gab gegenüber dem 86-jährigen Geschädigten an, dass es zu Überfällen in der Nachbarschaft gekommen sei und es nun Hinweise darauf gäbe, dass er als nächstes betroffen sein könnte. Daher übergab der Geschädigte einem unbekannten Mann, welcher sich als "Kriminalbeamter" ausgab, an seiner Wohnanschrift Schmuck und Bargeld in Höhe von über 25000 EUR.

Der Täter konnte anschließend in unbekannte Richtung fliehen. Folgende Personenbeschreibung wurde angegeben

- männlich - normale Statur - ca. 172cm groß, - europäisches Aussehen - hellbraune kurze Haare - braune Jacke

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen, die etwas zu dem Sachverhalt bzw. zu dem Täter sagen können. Dazu kann die 05331/9330 genutzt werden.

Einbrecher gelangen durch den Keller in das Einfamilienhaus

Wolfenbüttel, OT Fümmelse, Nordring, 25.11.23, 15:00 Uhr - 29.11.23, 16:00 Uhr

Die Abwesenheit des Eigentümers nutzen bislang unbekannte Einbrecher im OT Fümmelse. Dort wurde eine Kellertür aufgehebelt, um in die Innenräume des Einfamilienhauses zu gelangen. Was die Täter erbeuten konnten steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest, ebenso wie die entstandene Schadenshöhe.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

Auffahrunfall verursacht 30000EUR Schaden

Schladen, Wehre, K 85, 29.11.23, 07:10 Uhr

Am Mittwochmorgen ist es auf der K 85 bei Wehre in der Gemeinde Schladen-Werla zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 27-jährige Fahrerin eines VW-Tiguan fuhr einer 46-jährige Hyundai-Fahrerin hinten auf, als diese verkehrsbedingt halten musste. Die 46-jährige Beteiligte verletzte sich bei dem Unfall leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 30000EUR.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell