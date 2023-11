Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 29.11.2023

Wolfenbüttel (ots)

Unfall im Kreuzungsbereich

Wolfenbüttel, Bahnhofstraße/Im Kalten Tale, 28.11.24, 06:55 Uhr

Am Dienstagmorgen kam es an der Kreuzung "Im Kalten Tale"/"Bahnhofstraße" zu einem Verkehrsunfall durch einen Vorfahrtsverstoß. Der 60-jährge Fahrer eines Mazda befuhr die Straße "Im Kalten Tale" und beabsichtigte nach links in die "Goslarsche Straße" abzubiegen. Dabei übersah er den bevorrechtigten 32-jährigen Wolfenbütteler mit seinem VW, welcher die Kreuzung aus Richtung Bahnhof in Richtung "Im Kalten Tale" überqueren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR.

Fahrradfahrer bleibt an Streufahrzeug hängen und stürzt

Wolfenbüttel, Breite Herzogstraße, 28.11.23, 15:54 Uhr

Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Unfall in der "Breiten Herzogstraße" gekommen. Dabei befuhr ein 93-jähriger Wolfenbütteler den dortigen Fahrradschutzstreifen. Vor dem Mann befuhr ein Streufahrzeug ebenfalls die "Breite Herzogstraße". Der Radfahrer beabsichtigte auf dem Fahrradschutzstreifen rechts an dem LKW vorbeizufahren und blieb dabei an dem hinteren "Schutzblech" des Fahrzeuges hängen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Der Mann erlitt eine Kopfplatzwunde und Schürfwunden. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell