Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Marienberg (ots)

Bad Marienberg. Am Freitag, 14.06.24, 17:00 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Bad Marienberg, Einmündung B 414/Kirburger Straße, ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Den Unfallermittlungen zufolge, befuhr eine 70jährige PKW-Fahrerin die Kirburger Straße (L 294) und beabsichtigte auf die B 414 nach links in Richtung Kirburg einzubiegen. Hierbei mißachtete sie die Vorfahrt einer 78jährigen PKW-Fahrerin, welche die B 414 aus Richtung Kirburg kommend in Richtung Hof befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider PKW, wobei beide Unfallbeteiligte leicht verletzt wurden. An den unfallbeteiligten PKW entstand jeweils Totalschaden, der insgesamt eine fünfstellige Schadenssumme zur Folge hatte. Im Einsatz waren neben Polizei, DRK auch die Feuerwehrkräfte der VG Bad Marienberg.

