BPOLD-H: Gemeinsame Pressemitteilung zum Jahresempfang in Fuhlendorf

Hannover (ots) - Einem 30-jährigen türkischen Staatsangehörigen wurde am 20.02.2024 am Flughafen Hannover durch die Bundespolizei die Wiedereinreise aus der Türkei verwehrt. Der A. lebte seit November 2023 unerlaubt in Langenhagen und geht vermutlich einer illegalen Beschäftigung bei einem Reifenhändler nach. Nach einer Urlaubsreise mit seiner Verlobten in die ...

