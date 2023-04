POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Toyota beschädigt

Warendorf (ots) - Eine 66-jährige Fußgängerin ist am Mittwoch (19.04.2023, 16.15 Uhr) in Ahlen auf der Walstedder Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 36-jähriger Ascheberger fuhr in seinem Auto auf der Walstedder Straße als er mit einer am Straßenrand stehenden Fußgängerin aus Hamm zusammenstieß. Diese stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten die Frau zur ...

