POL-H: Hannover: Polizeiführung würdigt couragiertes Verhalten von Stadtbahnfahrer und Fahrgast

Hannover: Polizeiführung würdigt couragiertes Verhalten von Stadtbahnfahrer und Fahrgast

Hannover

Für ihr couragiertes Verhalten nach einer politisch motivierten Straftat in einer Stadtbahn sind am Donnerstag, 08.08.20204, eine 21-jährige Frau aus Hannover und ein 46-jähriger Stadtbahnfahrer von der Leiterin der Polizeiinspektion Hannover, Nurhan Özdemir, und dem Leiter des Zentralen Kriminaldienstes Hannover, Harry Blome, geehrt worden. Beide Geehrten erhielten eine Urkunde als Anerkennung für ihr vorbildliches Handeln.

"Ich freue mich, dass wir das couragierte Verhalten der beiden Menschen in feierlichem Rahmen würdigen. Diese Beiden haben nicht weggeschaut. Sie haben mutig und besonnen gehandelt. Sie sind damit Vorbild für andere" begann der Leitende Kriminaldirektor Harry Blome die Würdigung. Gemeinsam mit Polizeidirektorin Nurhan Özdemir überreichte er der 21-Jährigen und dem 46-Jährigen am Donnerstagnachmittag feierlich in der Polizeiinspektion Hannover eine Urkunde.

Bereits am 05.03.2024 beobachtete die 21-jährige Hannoveranerin, wie zwei unbekannte Männer in der Stadtbahn in Hannover-Herrenhausen fremdenfeindliche Parolen äußerten und den Hitlergruß zeigten. Als die Hannoveranerin daraufhin den 46-jährigen Stadtbahnfahrer über den Vorfall informierte, machte dieser eine Durchsage in seiner Bahn. Er machte deutlich, dass er ein solches Verhalten nicht dulde und die Personen die Bahn verlassen sollten. Daraufhin stiegen die beiden Unbekannten aus. (Die Originalmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5736471)

Das gezeigte Engagement und das couragierte Verhalten der 21-jährigen Frau und des 46-jährigen Bahnfahrers angesichts des demokratie- und menschenfeindlichen Verhaltens veranlasste die Leiterin der Polizeiinspektion Hannover und den Leiter des Zentralen Kriminaldienstes zu der besonderen Würdigung dieses Verhaltens.

"Zivilcourage bedeutet auch, dass Menschen gemeinsam gegen rassistisches und demokratiefeindliches Verhalten aufstehen. Beide Personen haben vorbildlich gezeigt, dass Demokratie nicht nur ein Wort ist, sondern wie hier auch durch konsequentes Handeln umgesetzt wird", so Nurhan Özdemir zur Ehrung der beiden. /rod, dd, san

