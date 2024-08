Polizeidirektion Hannover

POL-H: Festnahme nach räuberischem Angriff auf 43-jährigen Autofahrer in Burgdorf - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei Hannover.

Die Polizei hat am Mittwoch, 07.08.2024, zwei 23 und 35 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, am Vortag einen 43-jährigen Autofahrer in Burgdorf-Heeßel bedroht und anschließend ausgeraubt zu haben. Einer der Tatverdächtigen war zuvor unter einem Vorwand in das Auto des 43-Jährigen eingestiegen. Ein ähnlicher Fall ereignete sich kurze Zeit später nur wenige Straßen weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover befuhr ein 43-jähriger Mann aus Burgwedel gegen 17:10 Uhr mit seinem Pkw die Dorfstraße im Burgwedeler Ortsteil Heeßel, als er auf einen weißen BMW und einen Mann am Straßenrand aufmerksam wurde. Der Mann nutzte die Hilfsbereitschaft des 43-Jährigen aus und begab sich unter dem Vorwand zur nächsten Tankstelle zu müssen in das Auto des Burgwedelers. Dort bedrohte er den 43-Jährigen während der Fahrt mit einem spitzen Gegenstand und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Mann führte mehrere Geldabhebungen durch und händigte dem Unbekannten einen vierstelligen Bargeldbetrag aus. Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Komplizen, der mit seinem weißen BMW dem Auto des 43-Jährigen gefolgt ist.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich nur kurze Zeit später, gegen 17:30 Uhr, zwischen Beinhorn und Heeßel. Auch hier wurde ein 80-jähriger Autofahrer vom Fahrbahnrand heraus angesprochen und um Geld für eine Tankfüllung gebeten. Hilfsbereit willigte der Mann ein, fuhr allerdings alleine weiter zur Tankstelle, gefolgt von zwei Männern in einem weißen BMW. Als die Männer den 80-Jährigen dann an der Tankstelle ebenfalls bedrohten, fuhr dieser mit seinem Pkw davon.

Am Tag darauf, 07.08.2024, nahm die Polizei dann nach Zeugenhinweisen in den Morgenstunden im Bereich Bückeburg zwei 23- und 35-jährige Männer fest, die am Straßenrand vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer nach Benzingeld fragten. Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass es sich bei den Männern um die beiden Tatverdächtigen vom Vortag handelte. Die Männer wurden zunächst in den Polizeigewahrsam gebracht und am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete für beide Männer Untersuchungshaft an.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den Fällen dauern an. Wer kann Hinweise geben? Personen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der 0511 109-5555 zu melden. /rod, nash, fas

