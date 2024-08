Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Hannover (ots)

Am Dienstag 06.08.2024 ist ein 37-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße (B) 6 in Marienwerder einem Tesla ausgewichen, gestürzt und dabei leicht verletzt worden

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 37-Jährige gegen 09:05 Uhr mit seinem Motorrad die B 6 in Richtung der Auffahrt zur Autobahn (BAB) 2 in Höhe der Aral-Tankstelle. In Höhe des Auffahrtsbereichs der Autobahn führte ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkws der Marke Tesla einen Fahrstreifenwechsel über eine dort befindliche Sperrfläche durch. Daraufhin musste der Motorradfahrer nach rechts ausweichen und aufgrund des unmittelbar vor ihm stockenden Verkehrs bremsen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die rechte Seite. Im weiteren Verlauf rutschte er gegen einen Seat, der sich im stockenden Verkehr befand. Der Tesla Fahrer hielt zunächst an, fuhr dann allerdings weiter, ohne sich um den Verletzten und den Unfall zu kümmern. Der 37-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 800 EUR geschätzt. Sie hat Ermittlungen gegen den Tesla-Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /db, rod

