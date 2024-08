Polizeidirektion Hannover

POL-H: Uetze: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Nissan auf der Bundesstraße (B) 188 ist am Montag, 05.08.2024, ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Uetze schwer verletzt worden. Seine 16 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover ereignete sich der Unfall gegen 13:25 Uhr auf der (B) 188 zwischen den Ortsteilen Hülptingsen und Altmerdingsen. Eine 36-jährige Fahrzeugführerin bog mit ihrem Pkw der Marke Nissan von dem dortigen Feldweg nach links auf die Bundesstraße in Richtung Altmerdingsen ab. Der 20-jährige Motorradfahrer befuhr die Straße aus Burgdorf kommend ebenfalls in Richtung Altmerdingsen. Auf der Höhe des Feldweges kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Der 20-Jährige prallte gegen das Heck des abbiegenden Nissan. Dabei stürzte er mit seinem Motorrad auf die Fahrbahn. Die 16-jährige Sozia fiel auf die Ladefläche des Geländewagens. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Motorrads schwer und seine Mitfahrerin leicht verletzt. Beide wurden mit jeweils einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Abschlepparbeiten war die Straße für circa 1,5 Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf insgesamt etwa 12.500 Euro geschätzt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 36-jährige Fahrerin des Nissan und den 20-jährigen Motorradfahrer aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /db, san, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell