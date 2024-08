Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wunstorf: Polizei ermittelt nach Großbrand wegen vorsätzlichen Brandstiftung

Hannover (ots)

Nach dem Brand eines leerstehenden Gebäudes am 04.08.2024 in der Langen Straße in Wunstorf hat sich der Verdacht der Polizei auf vorsätzliche Brandstiftung erhärtet. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover wurde das Feuer gegen 18:40 Uhr gemeldet. Das rund 800 Quadratmeter große Gebäude brannte vollständig aus. Um den Brand einzudämmen, mussten Teile des Gebäudes eingerissen werden.

Zwei Anwohner wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, Rauchgasvergiftungen konnten nicht festgestellt werden.

Die Nachlöscharbeiten dauern auch am Montag noch an, da sich noch Glutnester im Gebäude befinden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1,5 Millionen Euro.

Am Montagvormittag, 05.08.2024, untersuchten Brandermittler das betroffene Gebäude auf mögliche Brandursachen. Dabei erhärtete sich der Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die am Tatabend oder in den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash, san

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell