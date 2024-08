Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter überfällt Kiosk in Linden-Süd

Hannover (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 04.08.2024, hat ein bislang unbekannter Mann versucht, einen Kiosk im hannoverschen Stadtteil Linden-Süd auszurauben. Nach der Tat flüchtete der Täter mit einem weißen Pkw vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betrat ein maskierter Täter gegen 00:00 Uhr den Kiosk in der Bornumer Straße und bedrohte den 56-jährigen Angestellten unvermittelt mit einer Waffe. Der Kiosk-Mitarbeiter zog sich in einen Hinterraum zurück, um die Polizei zu verständigen. Daraufhin verließ der Unbekannte den Kiosk und flüchtete ohne die erhoffte Beute mit einem weißen Pkw in Richtung Hannover-Bornum. Der 56-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt. Die Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Festnahme des Täters. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Mithilfe.

Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzen Kapuzenoberteil, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Er trug außerdem schwarze Handschuhe und eine weiße Gesichtsbedeckung.

Die Kriminalpolizei Hannover hat Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/ oder dem Täter sowie dem weißen Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /rod, nash

