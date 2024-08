Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Verfolgungsfahrt in Hannover-Ricklingen

Hannover (ots)

Am Sonntag, 21.07.2024, hat sich ein 26-jähriger Mann eine Verfolgungsfahrt mit einem Streifenwagen im hannoverschen Stadtteil Ricklingen geliefert. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Ricklingen ereignete sich der Vorfall gegen 00:20 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße. Ein dort eingesetzter Streifenwagen wollte einen Fahrzeugführer auf Höhe der Fischerhofbrücke an einer Haltebucht kontrollieren. Der 26-Jährige, der mit seinem Volkswagen Passat unterwegs war, flüchtete jedoch.

Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Diese führte von der Friedrich-Ebert-Straße über die Göttinger Straße und die Elfriede-Paul-Allee bis zur Marianne-Bäcker-Allee, wo der Fahrer des Volkswagen mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung von Ampeln fuhr.

Die Marianne-Bäcker-Allee befuhr er bis zur Bornumer Straße. Oberhalb der Einmündung Bornumer Straße/Am Spielfelde wendete der Flüchtige an einer dortigen Verkehrsinsel um 180 Grad und fuhr anschließend auf der Bornumer Straße weiter in Richtung Deisterplatz.

Dort beging er einen weiteren Rotlichtverstoß. Anschließend verließ er den Deisterplatz in Richtung Göttinger Straße.

Auf dieser fuhr er in südliche Richtung und überholte regelwidrig im Slalom mehrere unbekannte Fahrzeuge. Es konnte zwischenzeitlich eine Geschwindigkeit von 125 Km/h festgestellt werden.

Anschließend fuhr er wieder in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße, wo in der 40-er Zone eine Radarfalle durch den Flüchtigen ausgelöst wurde. Nach der Auslösung fuhr er weiter in Richtung der Konrad-Hänisch-Straße, auf der er wiederum in Richtung der Weinschenkweg verfolgt wurde.

Vom Weinschenkweg bog er in den Bangemannweg und von dort in die Pfarrstraße ab. Dort kam der Pkw zum Stehen. Die Beamten nahmen den Verdächtigen anschließend fest. Verletzt wurde bei dieser Flucht niemand. Außerdem entstand dabei kein Sachschaden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Wer kann Hinweise geben? Zeugen, die Angaben zur Verfolgungsfahrt geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Ricklingen unter der Telefonnummer 0511109-3017 in Verbindung zu setzen. Insbesondere werden Zeugen gebeten, welche durch das Verhalten des Fahrzeugführers gefährdet oder genötigt wurden. db, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell