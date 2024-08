Polizeidirektion Hannover

POL-H: Amtswechsel im Polizeikommissariat Springe: André Butte übernimmt die Leitung

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 31.07.2024, hat André Butte, Erster Kriminalhauptkommissar (EKHK), offiziell die Leitung des Polizeikommissariats (PK) Springe übernommen. In einer feierlichen Zeremonie führte die Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Hannover, Gwendolin von der Osten, den 55-Jährigen in sein neues Amt ein. EKHK Butte tritt die Nachfolge von EKHK Christian Krone an, der nach 43 Dienstjahren bei der Polizei in den Ruhestand verabschiedet wird.

EKHK Butte verfügt über umfangreiche berufliche Erfahrung, besonders im ermittelnden Bereich. Nach seiner Ausbildung 1994 im mittleren Dienst der Polizei Niedersachsen versah er zunächst Dienst in der Bereitschaftspolizei, wechselte allerdings relativ schnell in den Kriminalermittlungsdienst. Im Jahr 2000 begann er dann sein Aufstiegsstudium in Hildesheim, welches er 2003 abschloss. Als Kommissar fand er sich als Ermittler im Kriminalermittlungsdienst in der Polizeiinspektion (PI) Garbsen wieder.

Nachdem er weitere Erfahrung in einer Personalentwicklungsmaßnahme als Einsatzführer im PK Lahe erwarb, übernahm er 2011 die Funktion eines Dienstschichtleiters im Einsatz- und Streifendienst im PK Wunstorf. Im Rahmen einer Abordnung erhielt er im Sachgebiet Personal der Polizeiakademie Niedersachsen Kenntnisse im Bereich des Stabes einer großen Polizeibehörde.

Im Jahr 2019 wurde Butte kommissarisch als Leiter des Kriminalermittlungsdienstes der PI Garbsen beauftragt. Diesen Dienstposten übernahm er 2020 dauerhaft. Er koordinierte und leitete die Ermittlungsarbeit in der PI und konnte hier auf seine weitreichenden Erfahrungen, besonders im ermittelnden Bereich, zurückgreifen. Wichtig ist Butte, bei seiner Arbeit einen menschlichen Führungsstil beizubehalten und für seine Mitarbeitenden da zu sein.

André Butte ist 55 Jahre alt und wohnt in Lauenau. Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Butte folgt zum 01.08.2024 auf Christian Krone, der mit Ablauf des Monats Juli pensioniert wird.

EKHK Krone war seit 2014 Leiter des PK Springe. Vorherige Station war unter anderem der Zentrale Kriminaldienst Hannover. 2009 übernahm er für vier Monate den Dienstposten als Leiter des Kriminalermittlungsdienstes im PK Barsinghausen, bevor er im Anschluss in die PI Garbsen wechselte und dort, wie sein Vorgänger, als Leiter des Kriminalermittlungsdienstes tätig war. Seine letzten zehn Dienstjahre arbeitete Krone als Leiter des Polizeikommissariats Springe. Zuletzt verlängerte er seine Dienstzeit um ein halbes Jahr.

"Ich danke Christian Krone zutiefst für seine verlässliche Arbeit und sein langjähriges Engagement als Leiter des Polizeikommissariats Springe. Seinen Beitrag zur Sicherheit und Ordnung in seinem Zuständigkeitsbereich konnte er stets durch seine herausragende Führung und seinen unermüdlichen Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger sicherstellen", betonte Gwendolin von der Osten bei der Amtsübergabe.

Ebenfalls sieht die Polizeipräsidentin freudig seiner Nachfolge entgegen: "Mit Andre Butte leitet ein sehr erfahrener Ermittler nun die Geschicke des Polizeikommissariats Springe, der sehr viel Wert auf Chancengleichheit, wie auch auf die Nähe zu seinen Mitarbeitenden legt. Ich habe keine Zweifel daran, dass er die Leitung des Polizeikommissariats Springe mit großer Leidenschaft und hohem Engagement weiterführen und eine gute Zusammenarbeit gelingen wird."

Über das Polizeikommissariat Springe

Zum Polizeikommissariat Springe gehören die Polizeistationen Bennigsen und Pattensen. Gemeinsam sind diese verantwortlich für ca. 49.000 Einwohnende der Städte Springe, Pattensen und Bennigsen sowie der umliegenden Ortschaften. Der Zuständigkeitsbereich umfasst ca. 200 Quadratkilometer im Südwesten der Region Hannover und grenzt direkt an die Landkreise Hameln-Pyrmont und Hildesheim an. Die Deisterregion, die im Einzugsbereich des PK Springe liegt, stellt ein beliebtes Naherholungsgebiet dar.

Das Polizeikommissariat Springe mit seinen nachgeordneten Polizeistationen beschäftigt derzeit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell