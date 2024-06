Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Nach Bedrohung - Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Recklinghausen (ots)

Nach einem größeren Polizeieinsatz konnte am Nachmittag (ca. 15 Uhr) ein 17-Jähriger vorläufig festgenommen werden.

Gegen 12 Uhr hatte der Bewohner einer Einrichtung in Castrop-Rauxel einen anderen Mann aus seinem Umfeld mit einem Messer bedroht. Anschließend zog sich der Jugendliche in Wohnräume zurück. In den Wohnräumen war ein weiterer junger Mann. Von hier aus konnte der Jugendliche durch Polizeikräfte in ein Gespräch verwickelt werden. Spezialkräfte der Polizei nahmen den 17-Jährigen schließlich fest. Der zweite Jugendliche blieb zunächst kurzzeitig zur weiteren Klärung des Sachverhaltes in der Obhut der Polizei.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Für die Bevölkerung und Außenstehende bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell