Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand konnte rechtzeitig gelöscht werden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: In der Nähe der BMX-Bahn in der Saasaer Straße wurde am Donnerstagabend durch einen bisher unbekannten Täter ein Holzunterstand angezündet. Beim Eintreffen der Feuerwehr griff das Feuer bereits auf das naheliegende Waldstück über. Der Brand konnte durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden, sodass ein größeres Brandgeschehen glücklicherweise ausblieb. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

