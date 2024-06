Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Nachtragsmeldung zu Pressemitteilung vom 16.06.2024, Streit endet im Polizeigewahrsam

Nach einem Einsatz wegen Streitigkeiten und Körperverletzung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5802582) in Dorsten in der Nacht zu Sonntag kursiert in den sozialen Medien ein kurzes Video, das einen Teil des polizeilichen Einsatzes zeigt. Auf dem Video mit schlechter Bildqualität ist eine Tonspur zu hören, in der von einem Mann mit einem Messer die Rede ist. Die Szene, die auf dem Video zu sehen ist, zeigt allerdings lediglich einen Mann, der mit der Hand in Fluchtrichtung der Tatverdächtigen deutet. Daraufhin drehen die beiden Streifenwagen und fahnden in dem gezeigten Bereich nach den flüchtigen Tatverdächtigen. Ein Tatverdächtiger konnte, wie bereits berichtet, im Nahbereich angetroffen werden. Nach den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen ist bei dem Sachverhalte kein Messer eingesetzt oder mitgeführt worden. Die Interpretationen und Kommentierungen der Szene in dem Video sind falsch.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

