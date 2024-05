Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Grabschmuck gestohlen

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Babenhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag- (5.5.) und Samstagmittag (11.5.) entwendeten Kriminelle drei weiße Grabkreuze aus Holz auf dem Friedhof in der Amtsgasse. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Dieburg (K 41) unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell