Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Radfahrerin nach Sturz verletzt/Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Höchst (ots)

Am Freitag (10.05.), gegen 18.00 Uhr, kam es in der Schwanenstraße im Bereich des dortigen Dönerladens zu einem Verkehrsunfall. Dabei stürzte eine 64-jährige Radfahrerin nach derzeitigem Ermittlungsstand durch ein auf ihrer Seite entgegenkommendes Auto auf den Gehsteig und verletzte sich hierbei schwer. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs setzte im Anschluss die Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte und die Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt und zum flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Höchst unter der Telefonnummer 06163/9410 entgegen.

Berichterstatter:

Polizeihauptkommissar Wolfert (Polizeistation Höchst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell