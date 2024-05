POL-DA: Wald-Michelbach: Polizei kontrolliert Fahrverbot auf ehemaliger Bergrennstrecke

Roßdorf (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden (10.5.) stoppte eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt einen weißen VW und nahm dessen Fahrer vorläufig fest. Das Auto war der Streife gegen 3:15 Uhr in der Hintergasse an der Kreuzung mit der Wilhelm-Leuschner-Straße aufgefallen. Am Steuer saß ein 16-Jähriger. Der Jugendliche ist nicht im Besitz einer ...

