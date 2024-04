Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl aus Kleidergeschäft in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Mittag des 08.04.2024 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Diebstahl von mehreren Kleidungsstücken in einem Modegeschäft im Grubenweg in St. Ingbert. Dort betraten zunächst zwei weibliche Personen das Geschäft, sammelten Kleider in Körben und rissen teilweise die Diebstahlsicherung von den Kleidern. Als sie vom Personal bemerkt wurden und gestellt werden sollten, flüchteten die Täterinnen mit der Ware aus dem Geschäft. Sie stiegen in einen auf dem Parkplatz wartenden, mit einer Fahrerin besetzten Pkw und flüchteten in unbekannte Richtung. Zu dem Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen dunkelblauen Mercedes mit französischen Kennzeichen gehandelt hat. Die Schadenshöhe der entwendeten Kleidung wird derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

