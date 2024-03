Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Spendenübergabe der Polizeiinspektion St. Ingbert aus dem Reinerlös des 17. Hoffest 2023

St. Ingbert (ots)

Pressemitteilung Spendenübergabe Hoffest 2023:

Bereits seit vielen Jahren hat sich das Hoffest der Polizeiinspektion St. Ingbert im Veranstaltungskalender der Mittelstadt etabliert. So fand im Jahre 2023 bereits das 17. Hoffest statt, welches sich als Bürger-Polizei-Fest zur Förderung der Kommunikation und des gegenseitigen Verständnisses zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizeiinspektion, sowie den befreundeten Hilfsorganisationen wie THW, Rettungsdienste und Feuerwehr, aber auch den Verwaltungen und nicht zuletzt den interessierten Bürgerinnen und Bürgern versteht.

Bei strahlendem Sonnenschein und leider etwas zu heißem Wetter war das Fest am Freitag, 08.09.2023, durchgängig gut besucht und viele nette, informative Gespräche konnten geführt werden.

Da sowohl der Grill als auch der Flammkuchenstand, aber auch das Kuchenbüffet, der Cocktailstand und der Getränkewagen sehr gut frequentiert wurde, konnte ein beachtlicher Reingewinn erwirtschaftet werden.

Von je her haben es sich die Polizeibeamtinnen und -beamten der St. Ingberter Inspektion zur Aufgabe gemacht, einen größtmöglichen Reingewinn an wohltätige Organisationen und Institution zu spenden.

Der Reinerlös des 17. Hoffestes 2023 von insgesamt 1.500,-- EUR wurde daher in drei gleichgroße Teilbeträge aufgeteilt und am heutigen Mittwoch, 27.03.2024 durch den Inspektionsleiter EPHK Torsten Towae an die Vertreter folgender Institutionen übergeben:

1. Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland e.V. 2. Der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes Saarland e.V. 3. Jugendfeuerwehr der Mittelstadt St. Ingbert.

Wir hoffen, dass die Arbeit der drei Spendenempfänger unterstützt werden kann, da die Fortführung der durchweg ehrenamtlichen Tätigkeiten nur so zu gewährleisten ist.

In der Hoffnung, dass auch das bereits in Planung befindliche 18. Hoffest der Polizeiinspektion St. Ingbert am Freitag, 06.09.2024, ein voller Erfolg wird und wir auch dessen Reinerlös dem guten Zweck zukommen lassen können.

Wir dürfen uns an dieser Stelle bei allen Festbesuchern bedanken, die diese großzügige Spendenübergabe erst möglich gemacht haben.

Gez.

Torsten Towae

Erster Polizeihauptkommissar Leiter der Polizeiinspektion St. Ingbert

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell